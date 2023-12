Neuer VicOne Sicherheitsbericht deckt Cyberbedrohungen für die Automobilindustrie auf und schlägt effektive Schutzstrategien vor (FOTO)

Tokio/München (ots) - Der VicOne "Automotive Cyberthreat Landscape Report 2023"

identifiziert die Lieferkette als Hauptziel der zunehmenden Cyberangriffe auf

die Automobilindustrie



VicOne (https://www.vicone.com/) , ein führender Anbieter von

Cybersicherheitslösungen für die Automobilindustrie, hat heute seinen VicOne

Automotive Cyberthreat Landscape Report 2023 vorgestellt. Der umfassende

jährliche VicOne Bericht über Cyberbedrohungen in der gesamten Automobilbranche

basiert auf Daten von Automobil-Erstausrüstern (OEMs), Zulieferern und Händlern

weltweit und enthält folgende Hauptpunkte:





- Den Hinweis auf eine wachsende Nutzung und Monetarisierung von Automobildaten- und damit einhergehend die Gefahr der Ausnutzung durch Cyberkriminelle- Eine Auflistung von cyberbasierten Trends und Vorfällen, die in diesem Jahrdie Automobilindustrie bedroht haben- Prognosen zu kommenden Gefahrenpotenzialen und wie eine effektiveCybersicherheitsstrategie für das nächste Jahr und darüber hinausgewährleistet werden kann"Bei unserer Analyse der Bedrohungslandschaft haben wir festgestellt, dass dieVerluste der Automobilbranche durch Cyberangriffe in der ersten Jahreshälftemehr als 11 Milliarden US-Dollar betrugen, was einen noch nie dagewesenenAnstieg im Vergleich zu den letzten beiden Jahren darstellt", heißt es im VicOneAutomotive Cyberthreat Landscape Report 2023 . "Bei näherer Betrachtung zeigtsich, dass diese Cyberattacken vor allem auf Automobilzulieferer abzielten, wasauf ein steigendes Gefährdungspotenzial in diesen Bereichen hindeutet.Alarmierend ist, dass über 90 % dieser Angriffe nicht auf die OEMs selbst,sondern auf andere Unternehmen in der Lieferkette abzielten. Für cyberkriminelleAngreifer ist es oft schwierig, in gut geschützte Unternehmen einzudringen,weshalb sie stattdessen weniger wachsame Firmen ins Visier nehmen. Die OEMs sindaufgrund der Unterbrechung ihrer Lieferkette aber trotzdem betroffen. Folglichgeht es bei der Verteidigung von Systemen gegen Cyberangriffe nicht mehr nur umdie Sicherung eines einzelnen Unternehmens, sondern um die Stärkung und denSchutz der gesamten Lieferkette."Der neue VicOne-Bericht befasst sich demzufolge mit den Problemen derCybersicherheit, die mit der zunehmenden Komplexität von Fahrzeugen aufgrund desEinsatzes verbesserter Konnektivität und Automatisierung sowie dem Aufkommenfortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems,ADAS) einhergehen. Er zeigt, dass die Verluste in der Branche durchCyberangriffe mittels Ransomware und die Enthüllung sensibler Geschäftsdatenoder personenbezogener Informationen (PII) sowie durch Kosten im Zusammenhang