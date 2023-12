Bertelsmann Investments investiert zusammen mit General Catalyst in generative KI zur Verbesserung von Abrechnungsprozessen (FOTO)

Gütersloh / London (ots) -



- Start-up Phare Health ermöglicht Krankenhäusern die Automatisierung von

insbesondere Abrechnungsprozessen

- Weiteres Investment im Bereich Bertelsmann Next

- Seit 2022 bereits 90 Mio. Euro in digitalen Gesundheitsmarkt investiert



Bertelsmann Investments (BI) hat sich kürzlich im Rahmen einer

Finanzierungsrunde am Londoner KI-Start-up Phare Health beteiligt. Das

Unternehmen entwickelt generative KI-Produkte, die Krankenhäuser bei der

Steigerung der Effektivität und Effizienz ihrer administrativen Prozesse

unterstützt. Die Finanzierungsrunde über 2,5 Mio. britische Pfund wurde vom

renommierten US-amerikanischen Risikokapitalgeber General Catalyst angeführt.

Phare Health wurde von ehemaligen DeepMind-, Google Health- und

Stanford-Absolventen gegründet.