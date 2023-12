Foretellix beschafft 85 Millionen Dollar im Abschluss der Serie C

Temasek und Isuzu beteiligten sich zusammen mit Woven Capital und NVIDIA an einer großen Finanzierungsrunde unter der Leitung von 83North

TEL-AVIV, Israel und SUNNYVALE, Kalifornien, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Foretellix, der führende Anbieter von sicherheitsorientierten Verifizierungs- und Validierungslösungen (V&V) für automatisierte Fahrsysteme und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), gab heute den Abschluss seiner Serie C Finanzierungsrunde in Höhe von 85 Millionen US-Dollar bekannt, wodurch sich das Gesamtkapital des Unternehmens auf 135 Millionen US-Dollar erhöht. Die Finanzierungsrunde wurde von 83North geleitet. Zu Woven Capital, dem Wachstumsfonds von Toyota, NVIDIA und Artofin, die bereits am ersten Abschluss der Finanzierungsrunde Anfang des Jahres beteiligt waren, gesellten sich die neuen Investoren Temasek und Isuzu. Alle großen bestehenden Anteilseigner nahmen an der Finanzierungsrunde teil, darunter MoreTech, Nationwide, Volvo Group VC, Jump Capital, Next Gear Ventures und OurCrowd. Foretellix wird die Finanzierung nutzen, um die Entwicklung seines wachsenden Produktportfolios zu beschleunigen und die weltweit steigende Nachfrage nach seinen Lösungen zu befriedigen.