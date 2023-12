MS Industrie: Dynamischer Wachstumskurs fortgesetzt

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz um rund 26 Prozent auf über 186 Mio. Euro gesteigert und demnach die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf einen Zielwert von rund 250 Mio. Euro (zuvor: 245 Mio. Euro) leicht erhöht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das EBITDA auf 18,4 Mio. Euro (9M 2022: 13,2 Mio. Euro) geklettert. Die EBITDA-Marge habe mit 9,9 Prozent (9M 2022: 8,9 Prozent) nur knapp den zweistelligen Bereich verpasst. Bereits zum Halbjahr 2023 sei laut GBC zu erkennen gewesen, dass die Gesellschaft zunehmend von einer besseren Preisdurchsetzung profitieren könne. Demnach erwarte das Management eine deutliche Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahr. Um die Schätzungen von GBC zu erreichen, müsse die MS Industrie AG im vierten Quartal 2023 einen Umsatz von rund 65 Mio. Euro und ein EBITDA von 7,4 Mio. Euro erreichen. Dies halte das Analystenteam für sehr realistisch. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 3,40 Euro und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.12.2023, 12:50 Uhr)



