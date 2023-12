Veganz verkauft erfolgreich das Filialgeschäft

Ludwigsfelde (ots) - Die Veganz Group AG hat erfolgreich ihr Filialgeschäft

veräußert. Veganz, die als erste vegane Supermarktkette Europas bekannt geworden

und inzwischen innovative Marke und Produzent von veganen Lebensmitteln ist, hat

ihren letzten Filialstandort in der Warschauer Straße in Berlin erfolgreich an

einen Nachbetreiber verkauft. Damit schließt nun auch die letzte verbleibende

Filiale der Gruppe. Die Veganz Group AG folgt damit ihrer Strategie sich

weiterhin auf das Markengeschäft, sowie den Ausbau der Eigenproduktion für

pflanzliche Innovationsprodukte wie Mililk, zu konzentrieren.



Die Veganz Group AG betrieb im Filialgeschäft zeitweise bis zu 10 Filialen in

Europa und wurde 2013 auf Nachfrage des Handels auch Großhändler und damit

Wegbereiter für pflanzliche Ernährung im deutschen Supermarktregal. Mit dem

Einstieg ins Markengeschäft 2015 gelang es Veganz dank bunter Produkte und einer

lebensbejahenden Unternehmensphilosophie die vegane Nische aufzubrechen. Seit

2020 produziert die Veganz Group AG auch selbst erfolgreich eigene vegane

Produkte In-House. Inzwischen gibt es vier Produktionsstätten und Produkte aus

den Kategorien Ei-Alternativen, Fischalternativen, Fleischalternativen,

Käsealternativen und Milchalternativen werden inzwischen in Eigenproduktion

realisiert. Die Produkte, wie der Veganz Cashewbert und Veganz Mililk erhalten

nicht nur regelmäßig Innovations- und Geschmackspreise, sondern bilden auch neue

Nachhaltigkeitskonzepte für die gesamte Lebensmittelindustrie ab. So zum

Beispiel Veganz Mililk, die 2D gedruckte Hafermilchalternative, die neue

Maßstäbe im Bereich Wasser- und Verpackungsersparnis setzt.