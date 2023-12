Die führende Zertifizierungsstelle GMO GlobalSign gibt Jahresrückblick

BOSTON, MA / ACCESSWIRE / 5. Dezember 2023 / GMO GlobalSign, Inc., eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter von Identitätssicherheits-, digitalen Signier- und IoT-Lösungen, gab heute die geschäftlichen Erfolge des Unternehmens im Jahr 2023 bekannt. Ein Hauptfokus für GMO GlobalSign in diesem Jahr war der weitere Ausbau der Atlas-Plattform sowie der verstärkte Aufruf an Unternehmen, ihr Zertifikatsmanagement zu automatisieren.

Wachstum der Atlas-Plattform: Atlas, die digitale Identitätsplattform von GMO GlobalSign, wurde in ServiceNow, das führende Unternehmen für digitale Arbeitsabläufe, integriert. Mit dem PKIaaS Connector für ServiceNow von GMO GlobalSign wird das Zertifikatsmanagement für alle ServiceNow-Benutzer vereinfacht, sodass Unternehmen ihre digitalen Zertifikatsanforderungen innerhalb ihrer bestehenden ServiceNow-Instanz verwalten können.

GMO GlobalSign kündigte auch die Verfügbarkeit einer neuen Art von Siegel an, das auf einem qualifizierten Zertifikat basiert. Durch Qualified Trust Seals by DSS können Kunden Siegel schnell und in großem Umfang einsetzen. Das neue Angebot an Qualified Trust Seals, das über die Atlas-Plattform verfügbar ist, wurde als Antwort auf Kundenanfragen nach einem vollautomatischen Fernsignaturdienst geschaffen, der die Anforderungen der European Union Trust Lists (EUTL) erfüllt. Die Qualified Trust Seals von GMO GlobalSign, die auf unserem beliebten Digital Signing Service (DSS) basieren, ermöglichen einen schnellen Einsatz - die perfekte Lösung für Organisationen, die sich eine stressfreie Integration mit Anwendungsschnittstellen wünschen, die das Open-Source-EUTL-Identitäts-Framework verwenden.

Darüber hinaus wurde GlobalSign Atlas Discovery, ein Tool zum Scannen und der Protokollierung von Zertifikaten, verfügbar gemacht. Mithilfe von Atlas Discovery können Organisationen alles erledigen - angefangen mit der vollständigen Übersicht aller Zertifikate, der Überwachung des Netzwerkzustands, der Überprüfung von SSL/TLS-Zertifikaten auf häufige Fehler bis hin zum Überblick über den Ablaufstatus von Zertifikaten, um Ausfälle zu verhindern.