Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag bis zum Mittag im Kurs gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte zuletzt um 0,42 Prozent auf 134,43 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,29 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit Juli.

Bis zuletzt hatten Spekulationen auf perspektivisch fallende Leitzinsen für Zinsdruck an den Anleihemärkten gesorgt. Sowohl seitens der US-Notenbank Fed als auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) werden im Laufe des nächsten Jahres erste Zinssenkungen erwartet. Für das ganze Jahr 2024 sind am Terminmarkt aktuell deutlich mehr ein Prozentpunkt an Zinsreduzierungen eingepreist, sowohl für die Fed als auch für die EZB.