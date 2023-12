Energy at its best Deutscher Batteriepionier CustomCells stellt neuen Markenauftritt vor (FOTO)

Itzehoe (ots) - Der Premium-Batteriehersteller CustomCells schärft seine

Markenpositionierung und präsentiert sich in neuem Corporate Design - und mit

neuem Claim: "Energy at its Best". Im Zentrum des umfassenden Rebrandings stehen

eine komplette Überarbeitung der Corporate Identity, ein neues Logo, neue

Typographie, neue Farben, ein Corporate Audio Branding, der Messeauftritt sowie

eine neue Website. Der stark überarbeitete Markenauftritt markiert den Start

einer neuen Ära für CustomCells und unterstreicht die moderne,

zukunftsgerichtete und globale Ausrichtung des 2012 als Spin-off der deutschen

Fraunhofer-Gesellschaft gegründeten Unternehmens.



CustomCells steht für "Energy at its best", für maßgeschneiderte und nachhaltige

Premium-Batterietechnologie. Dieses Qualitätsversprechen bringt das Unternehmen

nun auch mit einem neu entwickelten Markenauftritt zum Ausdruck. Logo, Bild- und

Wortmarke, Farben, Website, Corporate Sound, Unternehmenswerte und Social Media

wurden in einem dreimonatigen Prozess definiert, überarbeitet und neu

aufgesetzt. Nun stellt der deutsche Batteriepionier seinen neuen Markenauftritt

der breiten Öffentlichkeit vor.