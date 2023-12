Der Hang-Seng-Index verlor am Dienstag 1,9 Prozent, der CSI 300 gab ebenfalls um fast zwei Prozent nach, der Shanghai Composite beendete den Tag mit einem Minus von 1,7 Prozent. Für chinesische Aktien könnte 2023 das dritte Jahr in Folge werden, bei dem am Jahresende ein Minus steht. Dem Hang Seng aus Hong Kong droht mit einem Jahresminus von aktuell 19 Prozent sogar das schlechteste Jahr seit über einem Jahrzehnt.

"Aus Sicht von Moody's sind die geringeren Wachstumsperspektiven eine Herausforderung, sowohl im Hinblick auf den Schuldenüberhang, der das wirtschaftliche Wachstumspotenzial belastet, als auch auf den Rückzug ausländischer Investoren aus China und die Verschärfung der US-Sanktionen", sagte Jakob Ekholdt Christensen, Senior EM Strategist bei BankInvest laut Yahoo Finance.

Die chinesische Regierung reagierte prompt auf die Änderung des Ausblicks und äußerte sich "enttäuscht" über die Entscheidung von Moody’s. Sie betonte die hohe Widerstandsfähigkeit und das große Potenzial der chinesischen Wirtschaft. Das Finanzministerium bekräftigte, dass die Auswirkungen des Immobilienabschwungs gut unter Kontrolle seien.

Tipp aus der Redaktion: Stabile und vorhersehbare Gewinne, Marktstimmung optimal ausnutzen: Mit dem richtigen Index geht das! Holen Sie sich jetzt kostenlos den neuen Report von Lars Wißler zum Thema Index-Trading und steigern Sie Ihren Börsenerfolg!

Moody’s Neubewertung von chinesischen Schulden kommt zu einer Zeit, in der China seine Anleihenemissionen stark erhöht, um seine Wirtschaft anzukurbeln. Dies hat Bedenken hinsichtlich des chinesischen Schuldenstandes geweckt. Das Land auf wird in diesem Jahr wohl mehr Anleihen ausgeben als je zuvor..

Tiefpunkt erreicht?

Viraj Patel, globaler Makrostratege bei Vanda Research, merkt an, dass solche Herabstufungen oder negativen Ausblickänderungen oft den Tiefpunkt in Bezug auf schlechte Nachrichten und Marktabschwünge markieren. "Es ist schwer, dass die Dinge schlechter werden als die derzeitigen bärischen Erwartungen, und es braucht nur wenig, um einen taktischen Rebound oder einen Short Squeeze zu sehen", so Patel gegenüber Bloomberg.

Die chinesische Wirtschaft ist im laufenden Jahr nur schwer in die Gänge gekommen. Eine erhoffte Erholung von den restriktiven Null-Covid-Maßnahmen blieb schwächer als erwartet, während die Immobilienkrise sich vertiefte. Jüngste Daten zeigten, dass sowohl die Produktions- als auch die Dienstleistungsaktivitäten im November geschrumpft sind.

Moody’s merkte an, dass die Herausforderungen, die durch die Schulden der lokalen Regierungen entstehen, die Regierung dazu veranlasst haben, Finanzinstabilitäten zu verhindern.

Zuletzt hatte Moody’s das Land im Jahr 2017 herabgestuft. Die Ratingagentur Fitch hatte im September Chinas A+ Rating mit einem stabilen Ausblick bestätigt. S&P Global stuft China seit der letzten Herabstufung 2017 mit A+ und einem stabilen Ausblick ein.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion