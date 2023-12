Lehmensiek Gruppe wird Teil der DATABAU Holding SE

Stuttgart/Lübeck (ots) - Die DATABAU Holding SE freut sich über weiteren Zuwachs

in der Unternehmensgruppe: Mit Wirkung zum 1. November 2023 hat die DATABAU

Lübeck GmbH sämtliche Vermögenswerte und Mitarbeiter der Lübecker

Traditionsunternehmen Lehmensiek Tele-Technik GmbH und Lehmensiek Tiefbau GmbH

übernommen. Lehmensiek wurde 1925 gegründet und gilt als Traditionsunternehmen

im Kabelleitungs- und Glasfaserausbau in Norddeutschland.



"Ich freue mich, dass die Zukunft der Lehmensiek Unternehmen langfristig

gesichert ist", so Beate Friedmann, die als Geschäftsführerin weiterhin die

Geschicke des Unternehmens lenken wird. "Nach einer anstrengenden Zeit in der

Insolvenz in Eigenverwaltung können wir nun im Rahmen einer sanierenden

Übernahme Teil der DATABAU Gruppe werden. Unter dem neuen Namen DATABAU Lübeck

GmbH werden wir unseren Kunden in bekannter Zuverlässigkeit und Qualität zur

Verfügung stehen. Als Teil der DATABAU Gruppe profitieren wir von der

Schlagkraft des Unternehmensverbundes, ohne unsere Eigenständigkeit zu verlieren

- eine sehr komfortable Situation für unsere Mitarbeiter und das Unternehmen",

so Beate Friedmann weiter.