ClariMed eröffnet neue Niederlassung in Cambridge, Massachusetts, und vergrößert seine Reichweite im Herzen von Amerikas medizinischem Zentrum

Cambridge verfügt über große Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen und eine florierende Medizintechnik-Gemeinschaft und ist außerdem für sein robustes Netzwerk erstklassiger Bildungseinrichtungen bekannt. Leya Bergquist, Associate Director of Human Factors bei ClariMed, betonte die Wichtigkeit dieser Lage: „Unser neuer Standort ist für Kunden, Studienteilnehmer und Mitarbeiter äußerst gut zu erreichen und bietet uns den perfekten Rahmen, um unsere bahnbrechende Arbeit effizienter auszuführen."

CHADDS FORD, Pennsylvania, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- ClariMed, Inc., der erste End-to-End-MedTech-Dienstleistungspartner, der die Benutzerfreundlichkeit in den Mittelpunkt seines integrierten, auf den Menschen ausgerichteten Ansatzes für die Entwicklung medizinischer Produkte stellt, gab heute die Eröffnung seiner neuen Niederlassung in Cambridge, Massachusetts, bekannt.

Das Büro ist auch von entscheidender Bedeutung für die Pläne von ClariMed zur Anwerbung neuer Mitarbeiter. „Die akademische Landschaft von Boston ist eine Schmiede für Talente und Innovationen. Über diesen Standort können wir uns einen vielfältigen Pool an qualifizierten Fachleuten in ganz Massachusetts, der sich bis nach New Hampshire erstreckt, erschließen", fügte Bergquist hinzu.

ClariMed baut gleichzeitig seine internen Rekrutierungsdienste vor Ort aus, um die Arbeitsabläufe zu optimieren und die kontinuierliche Verfügbarkeit von Studienteilnehmern zu gewährleisten. In der neuen Einrichtung wurden bereits mehr als 100 Studienteilnehmer an Usability- und Designvalidierungsstudien für globale Kunden veranstaltet.

Louisa Harvey, Gründerin und Direktorin von Harvey Medical, einem Unternehmen von ClariMed, kommentierte die logistischen und kollaborativen Vorteile: „Die Präsenz von ClariMed an der Ostküste ist ein entscheidender Faktor für unsere internationalen Kunden, insbesondere für unsere europäischen Kunden. Die Niederlassung in Cambridge überbrückt nicht nur die Zeitzonen effektiver, sondern bietet auch einen einfacheren Zugang für persönliche Kooperationen auf dem US-amerikanischen Markt".

Kelley Kendle, CEO von ClariMed, betonte die Ausrichtung dieser Erweiterung an der Wachstumsstrategie des Unternehmens: „Die Eröffnung unserer Niederlassung in Cambridge ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von ClariMed. Sie steht in perfektem Einklang mit unserem Wachstumsstreben und ermöglicht es uns, unseren Einfluss zu erweitern und unsere Verbindungen innerhalb des Medizintechnologiesektors zu vertiefen."

Das neue Büro von ClariMed am Standort 125 Cambridgepark Drive, Cambridge, Massachusetts, ist bequem per Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß zu erreichen und macht den Standort Alewife zu einem idealen Zentrum für Studienteilnehmer und Mitarbeiter. Die Eröffnung stellt einen wichtigen Moment auf dem Weg von ClariMed zu einer auf den Menschen ausgerichteten Gestaltung und Entwicklung medizinischer Technologie dar.

ClariMed ist eine auf den Menschen ausgerichtete Entwicklungs- und Zulassungspraxis für medizinische Produkte, die von Herstellern von pharmazeutischen und medizinischen Produkten entwickelt werden. Unsere erstklassigen professionellen Dienstleistungen fördern die Innovation und gewährleisten gleichzeitig die sichere und wirksame Anwendung von Medizinprodukten.

