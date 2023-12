Europäische Versicherer zeigen sich krisenfest / zeb European Insurance Study 2023 (FOTO)

Münster (ots) - In einem wirtschaftlichen und politischen Umfeld, das zunehmend

von Krisen bestimmt wird, stehen die großen europäischen Versicherer Ende des

Jahres 2023 stabil da. Die Unternehmen haben ihren Kurs nach dem Coronajahr 2020

solide fortsetzen können und sowohl Inflation, Ukrainekrieg als auch Pandemie

insgesamt gut bewältigt. Das zeigt die aktuelle European Insurance Study von

zeb. Die Strategie-, IT- und Managementberatung hat zum fünften Mal untersucht,

wie es um die europäische Versicherungsbranche bestellt ist, und dafür die 25

größten Unternehmen in diesem Segment detailliert unter die Lupe genommen.



Arne van Tongern , Senior Manager bei zeb: "Die europäischen Versicherer haben

sich im letzten Geschäftsjahr bis ins erste Halbjahr 2023 hinein solide

geschlagen. Sie zeigen sich entgegen pessimistischer Prognosen zu Beginn des

Jahres krisenfest. Im ersten Halbjahr 2023 hat ihnen dabei die vergleichsweise

geringe Anzahl an Naturkatastrophen in die Hände gespielt. Vor allem die vier

größten Versicherer haben vieles richtig gemacht und die Inflation durch

gezielte Preiserhöhungen kompensiert. Vor diesem Hintergrund kann die Branche

zuversichtlich auf das kommende Jahr blicken."