Reinigung an 13 Standorten / RWE-Tochter beauftragt Klüh Cleaning (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die zum Energiekonzern RWE gehörende Technology International

GmbH setzt für die Reinigung an bundesweit 13 Standorten ab sofort auf die

Cleaning-Sparte des Multiservice-Anbieters Klüh. Überzeugen konnte der

Reinigungsspezialist mit einem passgenauen Konzept, einer angemessenen

Bepreisung und den positiven Erfahrungen in der langjährigen Zusammenarbeit seit

2009.



"Wir freuen uns sehr über das Vertrauen seitens RWE und betrachten dieses auch

als Wertschätzung unserer Kompetenz als innovativer Qualitätsanbieter mit einem

hohen Anspruch an kundenindividuelle Reinigungskonzepte, die wir in Gesprächen

und Besichtigungen vor Ort erarbeiten", sagt Klüh Cleaning-Geschäftsführe r

Daniel Carnol .