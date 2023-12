Ludwig/Hanke/Czernohorszky/Strebl Wien Energie nimmt Europas leistungsstärkste Großwärmepumpe in Betrieb

Wien (ots) - Großwärmepumpen-Anlage erzeugt klimaneutrale Wärme aus Restwärme

des gereinigten Kläranlagen-Abwassers für 56.000 Haushalte - Verdoppelung der

Leistung bis 2027 geplant



In Wien-Simmering stehen drei Kolosse der Wärmewende: Wien Energie errichtet am

Gelände neben der ebswien Kläranlage seit eineinhalb Jahren die

leistungsstärkste und umweltfreundlichste Großwärmepumpen-Anlagen Europas, die

Abwärme aus einer Kläranlage nutzt. Der Anlagenbau der ersten Ausbaustufe ist

fertiggestellt, jetzt startet Wien Energie mit der Inbetriebnahme des

Klimaschutz-Großprojekts. "Wien wird bis 2040 klimaneutral! Die

Wärmepumpen-Anlage bei der Kläranlage ist ein großer Meilenstein auf diesem Weg.

Als Stadt drehen wir an den großen Schrauben und nutzen jede erneuerbare

Wärmequelle, die uns zur Verfügung steht. Allein mit dieser neuen Anlage von

Wien Energie können wir in der ersten Ausbaustufe schon bis zu 56.000 Wiener

Haushalte mit grüner Fernwärme versorgen. Mit unseren Wärmepumpen sind wir

europaweit Vorreiter" , freut sich Bürgermeister Michael Ludwig anlässlich der

Fertigstellung der Anlage.