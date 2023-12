Analysten blicken wenig optimistisch auf das letzte Quartal, zumindest was den weiteren Kursverlauf des wichtigen US-Index S&P 500 anbelangt. Aus Sorge vor einer schwächelnden Konjunktur oder sogar einer Rezession haben die Analysten die Gewinnerwartungen für S&P 500-Unternehmen für das vierte Quartal deutlich gesenkt. An sich kein ungewöhnlicher Vorgang, die Gretchenfrage lautet allerdings: Sind die Gewinnerwartungen überdurchschnittlich gesunken? Und die Antwortet lautet leider: Ja, selbst verglichen mit den vergangenen 20 Jahren ist die Absenkung ein Negativ-Rekord.

Die Gewinnerwartung der Analysten sind für das vierte Quartal 2023 in den letzten zwei Monaten um satte fünf Prozent gesunken. In der 5-, 10-, 15- und 20-Jahresbetrachtung sind die Erwartungen im Schnitt nie um mehr als rund drei Prozent gesunken. Ausreißer hat es in den letzten Jahren allerdings immer wieder gegeben: Zuletzt war die Prognose im ersten Quartal 2023 ebenfalls schlecht ausgefallen, zu Jahresbeginn senkten Analysten ihre Erwartungen sogar um 5,6 Prozent.