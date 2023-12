Bio-Händler Alnatura nach Einbußen wieder mit Umsatzplus

DARMSTADT (dpa-AFX) - Nach Einbußen wegen der Rekordinflation im vergangenen Jahr hat der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura seinen Umsatz wieder gesteigert. Entgegen dem Branchentrend habe es mit einem Umsatz von knapp 1,15 Milliarden Euro ein Plus von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gegeben, teilte das Unternehmen in Darmstadt am Dienstag zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 (bis Ende September) mit.

Im Jahr zuvor hatte der Bio-Händler die Sparsamkeit vieler Verbraucher in Zeiten hoher Inflation zu spüren bekommen. Profitierten Bio-Supermärkte in der Corona-Pandemie noch vom Wunsch nach gesunder Ernährung und einem gesteigerten Gesundheitsbewusstsein, hatte die hohe Inflation den Boom vorerst gestoppt.

Alnatura baute sein Filialnetz nach eigenen Angaben im abgelaufenen Geschäftsjahr um weitere sieben auf nun insgesamt 154 Märkte aus. Auch im kommenden Jahr sollen insgesamt sieben neue Märkte hinzukommen, unter anderem in Hamburg, Koblenz oder Düsseldorf. Der Biohändler vermarktet sein Sortiment aber nicht nur in eigenen Märkten, sondern auch über Partnerschaften in 13 700 Filialen in 14 Ländern. 2023 sind dem Unternehmen zufolge vier neue Handelspartner hinzugekommen, zwei in Deutschland und jeweils einer in Tschechien und in Frankreich./opi/DP/jha