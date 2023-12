Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,38 Prozent am Vortag auf 2,32 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,40 Prozent auf 125,98 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,40 Prozent auf 133,98 Punkte./ajx/mis

Der Euro kostete zuletzt 1,0817 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch auf 1,0868 Dollar festgesetzt.

Im europaweit gefragten Immobiliensektor gewannen Vonovia zuletzt noch 1,1 Prozent. Der Konzern will weitere Objekte verkaufen und legt den Fokus dabei auch auf Gewerbeobjekte. Die Branche hatte besonders gelitten unter dem Zinserhöhungszyklus der Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation. Inzwischen besserten sich aber die Zinsaussichten zum Positiven, schrieb Analyst Jonathan Kownator von Goldman Sachs.

Der Chemikalienhändler Brenntag will die Entflechtung seiner beiden Geschäftsbereiche vorantreiben. Die Sparten Essentials und Specialties sollen zu zwei eigenständigen Divisionen aufgebaut werden. Brenntag setzte sich zudem neue Finanzziele bis 2027. Die bis Ende November stark gelaufenen Anteile gaben um ein Prozent nach und konsolidierten damit weiter.

"Investierte Anleger glauben weiter an eine Fortsetzung der Rally und bleiben im Markt", schrieb Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets. "Somit lässt auch die Korrektur, auf die viele andere für einen Einstieg hoffen, auf sich warten."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seine anfängliche Lethargie abgeschüttelt. Der Gegenwind von den Börsen in Asien ließ nach, die Jahresendrally bleibt somit erst einmal intakt. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 0,34 Prozent auf 16 461,06 Punkte. Bis zu seiner Bestmarke von Ende Juli bei rund 16 529 Punkten ist es nicht mehr weit.

