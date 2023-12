GOLDMAN SACHS stuft NIKE INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike im Zuge eines Analystenwechsels von 136 auf 139 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der nun verantwortliche Experte Brooke Roach traut dem Sportartikelhersteller zu, beim Ergebniswachstum die Wende einzuläuten und auch den Umsatz stärker zu steigern. Kurzfristige Herausforderungen seien in der attraktiven Bewertung schon eingepreist, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2023 / 23:34 / MST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 105,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Brooke Roach

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 139

Kursziel alt: 136

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m