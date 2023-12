NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt werden am Dienstag weitere moderate Verluste erwartet. Die Rally ist seit dem Wochenbeginn ins Stocken geraten. Allerdings haben der Dow Jones Industrial , S&P 500 und der Nasdaq 100 seit ihren Oktobertiefs inzwischen jeweils prozentual zweistellig zugelegt und sind wieder unterwegs in Richtung ihrer Rekordhochs. Nun herrscht wieder Zurückhaltung. Börsianern zufolge ist dies vor allem wichtigen anstehenden Daten geschuldet. Außerdem belastet auch der von "stabil" auf "negativ" gesenkte Ausblick für Chinas Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody’s.

Rund eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Wall-Street-Index Dow 0,2 Prozent tiefer bei 36 128 Punkten. Am Freitag stieg er erstmals wieder seit Januar 2022 über 36 000 Punkte. Sein Rekordhoch hatte der Dow ganz zu Anfang des Jahres 2022 bei knapp unter 36 953 Punkten. Für den Auswahlindex Nasdaq-100, dessen Rekordhoch im November 2021 bei 16 765 Punkten lag, zeichnet sich am Dienstag ein um 0,4 Prozent auf 15 783 Zähler leichterer Start ab.