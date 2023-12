Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Wenn eine Zahnarztpraxis trotz intensiver Bemühungen keinengeeigneten Nachfolger findet, droht im schlimmsten Fall die Praxisauflösung.Julian Klemens, der Geschäftsführer von Dental Recruiting, hilft Praxisinhaberndabei, diese Herausforderung zu meistern: Indem er sich gezielt auf SocialRecruiting konzentriert, bringt er frischen Wind ins Recruiting derDentalbranche. Hier erfahren Sie, wie Praxisinhaber den Nachfolgermangel inihrer Zahnarztpraxis lösen können.Immer mehr Zahnärzte gehen in den Ruhestand, während es um den Nachwuchs eherschlecht bestellt ist. Der Mangel an qualifizierten Nachfolgern, die den Ruf unddie Standards der Zahnarztpraxis aufrechterhalten können, setzt Praxisinhaberzunehmend unter Druck. Die Konsequenzen für die zahnärztliche Versorgung sindweitreichend - dennoch gibt es kaum zuverlässige Lösungen. "In Zeiten, in denensich der Prozess der Suche nach einem geeigneten Nachfolger zunehmend mühsamgestaltet, stehen viele Praxisinhaber vor der Frage, ihre Praxis frühzeitig zuschließen", erklärt Julian Klemens, Geschäftsführer von Dental Recruiting."Dieser Mangel an Perspektiven belastet nicht nur die berufliche Zukunft derPraxisinhaber, sondern auch die Qualität der zahnärztlichen Versorgung.Allerdings ist es wichtig zu realisieren, dass die Schwierigkeiten zu großenTeilen selbstverschuldet sind. Wenn Zahnärzte bei der Suche nach einemNachfolger auf Stellenportale, die Agentur für Arbeit oder Zeitungsanzeigensetzen, werden sie höchstwahrscheinlich keinen Erfolg haben.""Für den Rekrutierungsprozess stehen inzwischen andere Methoden zur Verfügung -so zum Beispiel das Social Recruiting, mit dem sich die Probleme nachhaltiglösen lassen", fährt der Recruiting-Experte fort. "In diesem Zusammenhang bietetsich die Unterstützung durch eine auf die Dentalbranche spezialisierteRecruiting-Agentur an, die die Anforderungen der Zahnarztpraxen versteht undgeeignete Nachfolger zielgerichtet identifizieren kann. Die Zusammenarbeit miteiner Recruiting-Agentur kann somit einen vielversprechenden Weg darstellen, umden Nachfolgermangel in Zahnarztpraxen zu mildern und die Kontinuität derzahnärztlichen Versorgung sicherzustellen." Julian Klemens kommt selbst aus derMedizinbranche. Mit seiner Recruiting-Agentur Dental Recruiting unterstützt erPraxisinhaber dabei, geeignete Nachfolger gezielt anzusprechen. Zudem hilft erseinen Kunden dabei, ihren Bewerbungsprozess effizienter zu gestalten, Abläufezu optimieren und potenzielle Kandidaten frühzeitig zu qualifizieren.Der Teufelskreis des Nachfolgermangels in der DentalbrancheGrundsätzlich erlebt die Dentalbranche aufgrund begehrter Studienplätze