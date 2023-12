SoftServe wird als "Challenger" im Gartner Magic Quadrant 2023 für Softwareentwicklungsdienste weltweit ausgezeichnet / Anerkennung für das Umsetzen und die Kontinuität ihrer Vision

Austin, Texas (ots) - SoftServe (https://www.softserveinc.com/de-de) , ein

führender Anbieter von IT-Beratung und digitalen Dienstleistungen, gibt heute

ihre Gartner-Auszeichnung als Challenger im Magic Quadrant(TM) 2023 für

kundenspezifische Softwareentwicklungsdienste bekannt. SoftServe wird für die

Umsetzung und die Kontinuität ihrer Visionen ausgezeichnet.



"SoftServe ist auf dem gesamten IT-Markt als bevorzugter Partner für einige der

weltweit führenden Technologieanbieter und Unternehmen anerkannt", sagte Alex

Chubay, CTO von SoftServe. "Unser Ansatz beinhaltet eine ganzheitliche

Perspektive, die Geschäftssinn, Benutzererfahrung, Cloud- und Daten-Engineering

zusammen mit Spitzentechnologien - wie Generative AI - umfasst- Dieses Vorgehen

ermöglicht es unseren Kunden, preisgekrönte digitale Produkte zu entwickeln und

ihr Geschäft zu transformieren."





Die Magic-Quadrant-Berichte sind das Ergebnis strenger, faktenbasierterForschung in bestimmten Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über dierelative Position der Anbieter von Software-Lösungen in Märkten, in denen dasWachstum hoch und eine Differenzierung der Anbieter erkennbar ist.Seit mehr als 30 Jahren verlassen sich die Kunden von SoftServe auf dasinnovative Branchenwissen eines globalen Teams und der hochkarätigenTechnologieexperten, das ihnen unvergleichbaren Support und aufkeimendeInnovationen in der Softwareentwicklung bietet."Wir glauben, dass die Anerkennung von SoftServe als Challenger im MagicQuadrant aus der Tiefe und Breite unserer technischen Fähigkeiten, unsererjahrzehntelangen Erfahrung und unserem hohen Ingenieurskompetenz resultiert, dieunseren Kunden sehr gute Ergebnisse liefert", so Chubay.Die Bewertung im Magic Quadrant basiert auf Kriterien für die Umsetzung und dieKontinuität der Vision des Anbieters. Den vollständigen Bericht mit weiterenInformationen zu SoftServes Auszeichnung sowie Einblicke in die Leistungen, dieGartner für den Markt der kundenspezifischen Softwareentwicklungsdienste bietet,erhalten Sie hier(https://www.softserveinc.com/en-us/blog/softserve-recognized-in-the-gartner-mq)Gartner HaftungsausschlussGartner, Magic Quadrant for Custom Software Development Services; Luis Pinto,Deacon D.K Wan, Gunjan Gupta, Jaideep Thyagarajan, Ben Pring; veröffentlicht am27. November 2023.Gartner unterstützt keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestelltenAnbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nurdie Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungenauszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen derForschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht alsTatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oderstillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlichjeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmtenZweck.GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGICQUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinenTochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechtevorbehalten.ÜBER SOFTSERVESoftServe (https://www.softserveinc.com/en-us) ist ein führender Anbieter vonIT-Beratung und digitalen Dienstleistungen. Wir erweitern den Horizont neuerTechnologien, um die komplexen geschäftlichen Herausforderungen von heute zulösen und sinnvolle Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Unsere Kundenvertrauen auf SoftServe, wenn es um die Entwicklung und Umsetzung ausgereifterund innovativer Lösungen in den Bereichen Digital Engineering, Daten undAnalysen, Cloud und AI/ML geht. Unser weltweites Renommee beruht auf mehr als 30Jahren Erfahrung in der Bereitstellung erstklassiger digitaler Lösungen inaußergewöhnlicher Geschwindigkeit durch erstklassige Ingenieure für Unternehmenin den Bereichen Hightech, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen,Biowissenschaften, Einzelhandel, Energie und Fertigung. Für weitereInformationen besuchen Sie unsere Website (https://www.softserveinc.com/en-us) ,unseren Blog, (https://www.softserveinc.com/en-us/blog) unsere LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/softserve/) -, Facebook (https://www.facebook.com/SoftServeInc) - und X (Twitter(https://twitter.com/SoftServeInc) )-Seiten.Pressekontakt:SoftServe Deutschland:Nadja Issifu-Ritzkowskymailto:softserve@piabo.netWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112123/5665239OTS: SoftServe