Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien (ots) - Für Coaches, Berater und Agenturinhaber, die nach Erfolg streben,sind die sozialen Medien unverzichtbar. Die meisten Menschen denken dabeizunächst an Plattformen wie Facebook oder Instagram, seltener jedoch an YouTube.Tom Zovko und Nemanja Mihajlovic, die Gründer der ZOVKO Consulting GmbH, helfenUnternehmern dabei, ihren YouTube-Kanal aufzubauen, um durch Videos attraktiverzu wirken. Wie das gelingt, erfahren Sie im Folgenden.In einer überfluteten Marktlandschaft, in der Verbraucher die Qual der Wahlhaben, gestaltet es sich für Coaches, Berater und Agenturinhaber zunehmendschwierig, sich erfolgreich zu positionieren. Obwohl viele Dienstleister überherausragende Expertise verfügen und durchaus online präsent sind, gelingt esihnen oft nicht, eine größere Anzahl potenzieller Kunden zu überzeugen. DerGrund: Oft fehlt es an der persönlichen Note, die nötig ist, um Vertrauenaufzubauen. "Wenn es um das Angebot von Coaches, Beratern und Agenturen geht,kaufen Menschen von Menschen", erklärt Tom Zovko, der gemeinsam mit NemanjaMihajlovic die ZOVKO Consulting GmbH gegründet hat. "Videomarketing ist indiesem Zusammenhang unverzichtbar, um langfristig am Markt zu bestehen. DennVideos bieten Unternehmern die Chance, Interessenten jederzeit einen Einblick inihre Dienstleistung zu gewähren. Zudem helfen sie ihnen dabei, sich aus derVergleichbarkeit herauszuheben, was entscheidend ist, um attraktiver zuerscheinen.""Menschen, die auf der Suche nach Informationen sind, beginnen ihre Suche nichtauf Facebook oder Instagram, sondern auf Google", fährt Nemanja Mihajlovic fort."Dort werden ihnen YouTube-Videos zum Thema empfohlen. Entsprechend wichtig istes, auf YouTube präsent zu sein, um Kundenanfragen zu generieren." Die ZOVKOConsulting GmbH schöpft aus zehn Jahren Erfahrung im Betrieb eines äußersterfolgreichen YouTube-Kanals mit mehr als 200.000 Abonnenten und über 40Millionen Aufrufen. Heute geben Tom Zovko und Nemanja Mihajlovic ihre gewonnenenErkenntnisse an andere Unternehmer weiter, um sie zum Erfolg zu führen.Gemeinsam unterstützen sie Coaches, Berater und Agenturinhaber dabei, ihrAngebot in YouTube-Videos zu präsentieren - und sich so von der Konkurrenzabzuheben.Das Angebot der ZOVKO Consulting GmbHDie meisten Kunden der ZOVKO Consulting GmbH haben bisher noch keine Erfahrungim Videomarketing gesammelt, erkennen jedoch die Notwendigkeit, sich in diesemBereich zu engagieren. Mit ihrem Angebot helfen Tom Zovko und Nemanja Mihajlovic