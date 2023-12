HBCD-belastetes Material entsorgen Frank Ziebeil von der FZ-Recycling GmbH & Co. KG verrät, welche Alternative zur Verbrennung das Recycling von Polystyrol revolutionieren könnte (FOTO)

Niederzissen (ots) - Immer wieder stellen sich Bauunternehmen die Frage, wie sie

umweltschädliche Abfälle wie HBCD-belastetes Styropor fachgerecht und

kosteneffektiv entsorgen. Als Geschäftsführer der FZ-Recycling GmbH & Co. KG

bietet Frank Ziebeil eine Lösung. Mit einer eigens entwickelten Styroporpresse

und eigener Logistikabteilung ermöglicht er es Dachdeckern und Baufirmen,

HBCD-Abfälle vor Ort zu komprimieren und abholen zu lassen. Welche Vorteile

diese Methode gegenüber der Entsorgung über die Hersteller oder herkömmliche

Recyclinghöfe bietet, erfahren Sie hier.



Die chemische Verbindung Hexabromcyclododecan, kurz HBCD, wurde lange Zeit in

Dämmstoffen als Flammschutzmittel eingesetzt, bis ihre Verwendung 2016 EU-weit

untersagt wurde. Der Grund: Der Stoff enthält Brom, das schon in kleinen Mengen

die Umwelt schädigen kann, wenn es ins Wasser gelangt. Dennoch fallen beim

Rückbau oder bei der Sanierung älterer Gebäude immer wieder HBCD-belastete

Abfälle an, die es zu entsorgen gilt. "Besonders Styropor wurde in der

Vergangenheit oft mit HBCD behandelt, um seine Hitze- und Feuerbeständigkeit zu

erhöhen", erklärt Frank Ziebeil, Geschäftsführer der FZ-Recycling GmbH & Co. KG.

"Häufig fallen dadurch mehrere Lkw-Ladungen HBCD-kontaminierten Materials pro

Baustelle an."