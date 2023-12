Marco Becker ist neuer Schaden-Chef der DEVK (FOTO)

Köln (ots) - Seit 1. Dezember hat die DEVK einen neuen Leiter der Hauptabteilung

Sach/HUK-Schaden. Marco Becker (48), zuvor stellvertretend in dieser Funktion

tätig, übernimmt die Aufgabe von Peter Boecker (58), der sich künftig verstärkt

um seine Vorstandstätigkeit bei der DEVK-Tochter Freeyou Insurance AG kümmert.



Die Besetzung ist keine Überraschung: Seit 28 Jahren arbeitet Marco Becker bei

der DEVK. Hier hat der gebürtige Kölner 1998 seine Ausbildung zum Kaufmann für

Versicherungen und Finanzen abgeschlossen und sich berufsbegleitend zum

Versicherungsfachwirt weitergebildet. Er hat Erfahrungen in der telefonischen

und schriftlichen Kundenbetreuung gesammelt, bevor er 2001 in den Schadenbereich

wechselte. Zunächst kümmerte er sich als Sachbearbeiter in der Regionaldirektion

Köln, ab 2005 dann als Springer der Zentrale um die Regulierung von Sach- und

Haftpflicht-Schäden in den bundesweit 19 DEVK-Regionaldirektionen.