Klimat X gibt seine hochkarätige Teilnahme an der UN-Klimakonferenz COP28 in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 5. Dezember 2023 / IRW-Press / – Klimat X Developments Inc. („Klimat X“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: KLX) (FWB: Q1C) – ein führender Anbieter von hochwertigen Emissionszertifikaten, die ausschließlich aus Aufforstungs- bzw. Wiederaufforstungsprojekten stammen, die vom Unternehmen und seinen Stakeholdern erschlossen wurden und sich in deren Besitz befinden – gibt mit Freude bekannt, dass der Mitbegründer des Unternehmens, Kevin Godlington, an der COP28-Konferenz in Dubai teilnehmen wird, und zwar in der „Blue Zone“, die normalerweise nur UNFCCC-akkreditierten Teilnehmern wie globalen Führungsexperten und Regierungsvertretern vorbehalten ist. Dubai bildet das Forum für die offiziellen Verhandlungen während der zweiwöchigen Konferenz, für den Weltklimagipfel, die Länderpavillons und die Veranstaltungen der Präsidentschaft. Mit der Teilnahme hat das Unternehmen vollen Zugang zur „Conference of Parties“, wo die Führungsrolle des Unternehmens bei Projekten zum Schutz und zur Wiederherstellung von Wäldern und Mangroven untermauert werden soll. Das Unternehmen ist aktiv auf der Suche nach Partnern in neuen Rechtsstaaten, um seine Projektpipeline zu erweitern.