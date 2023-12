Alnatura verzeichnet Umsatzplus entgegen Branchentrend | Überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit | 18.000 Hektar Bio-Fläche durch Alnatura Bio-Bauern-Initiative (FOTO)

Darmstadt (ots) - Alnatura hat das Geschäftsjahr 2022/2023, das am 30.09.2023

endete, mit einem Umsatz von 1,149 Milliarden Euro abgeschlossen. Der

Bio-Händler aus dem hessischen Darmstadt erreicht damit ein Umsatzplus von 2,3

Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Bio-Markt ist in Deutschland im Jahr 2022

geschrumpft, und zwar um minus 3,5 Prozent. Alnatura Gründer und Geschäftsführer

Götz Rehn kommentiert: "Wir erleben, dass unsere Kundinnen und Kunden in diesen

herausfordernden Zeiten wieder verstärkt zu Alnatura kommen. Das ist ein klares

Votum für unser sinnorientiertes Handeln und ein wichtiges Signal für die

Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern."



Erneut Auszeichnungen für hohe Kundenzufriedenheit





Vor diesem Hintergrund haben repräsentative Kundenzufriedenheits-Studien fürAlnatura einen hohen Stellenwert. So erreichten die Alnatura Super Natur Märktezum zweiten Mal hintereinander in der jährlich für ganz Deutschlanddurchgeführten Verbraucherstudie "Kundenmonitor" den ersten Platz bei denBiomärkten, und zwar mit einer Gesamtzufriedenheitsnote von 1,72. Mit diesemWert nimmt Alnatura auch den ersten Platz im Gesamtranking aller untersuchtenEinkaufsstätten ein.Bei der Erhebung, durchgeführt von der ServiceBarometer AG, wurden über 9.000Kundinnen und Kunden in mehreren Erhebungswellen zu ihrer Meinung über diedeutschen Lebensmittelmärkte befragt. Viele der Alnatura Kundinnen und Kundenbewerten auch das Preis-Leistungs-Verhältnis positiv. Dazu GeschäftsführerinPetra Schäfer: "Unser Ziel ist es, den Kundinnen und Kunden ein ganzheitliches,attraktives Sortiment rund um die Marke Alnatura anzubieten. Umso mehr freuenwir uns über das Ergebnis dieser Verbraucherstudie. Sie unterstreicht zudem,dass unsere Kundinnen und Kunden erkennen, dass hochwertige Alnatura Produktepreisgünstig sind."Die überdurchschnittlich hohe Kundenzufriedenheit spiegelt sich auch in einerzweiten Auszeichnung, dem Fruchthandel Retail Award 2023.Für diesen hat das Marktforschungsinstitut GfK in einer ebenfallsrepräsentativen Studie knapp 6.400 Haushalte zum Obst- und Gemüseangebot imEinzelhandel befragt: Die Alnatura Bio-Obst- und -Gemüseabteilungen wurden inder Umfrage zu den besten in ganz Deutschland gewählt. Bewertet wurdebeispielsweise der Anteil an regionalen Bio-Produkten, die Qualität, Auswahl,die fairen Preise und die Beratung. Auch den Fruchthandel Retail Award hatAlnatura zum zweiten Mal hintereinander erhalten.Neue Marke Prima! Alnatura und DauerpreiseIm Juli 2023 hat Alnatura die Marke Prima! Alnatura in den Alnatura Super NaturMärkten neu eingeführt. Unter dieser exklusiven Eigenmarke der Alnatura SuperNatur Märkte finden sich alle Produkte für den täglichen Bedarf wie