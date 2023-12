Förderung der Strafverfolgung zum Schutz der Biodiversität, zur Unterstützung des Friedens und zur Sicherstellung der Erholung und Resilienz des Klimas Ein Meilenstein auf der COP28

Minister und Ministerinnen aus aller Welt – Nahost, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika – nahmen an der lebhaften Diskussion teil, darunter bekannte Persönlichkeiten wie seine Hoheit Generalleutnant Saif bin Zayed Al Nahyan, stellvertretender Premierminister und Innenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, seine Exzellenz Benjamin D. Abalos Jr., ozeanischer Minister für Inneres und lokale Verwaltung der Philippinen, Ihre Exzellenz Sonia Guajajara, Ministerin für indigene Völker in Brasilien und Ihre Exzellenz Eve Bazaiba, Umweltministerin der Demokratischen Republik Kongo. Diese Versammlung bildete eine effiziente Brücke zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden.

DUBAI, VAE, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die International Initiative of Law Enforcement for Climate (I2LEC) und das Innenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate organisierten eine ministerielle Gesprächsrunde zur „Förderung der Strafverfolgung zum Schutz der Biodiversität, zur Unterstützung des Friedens und zur Sicherstellung der Erholung und Resilienz des Klimas". Während dieses Treffens hochrangiger Teilnehmer wurden bahnbrechende Initiativen enthüllt und entscheidende Forschungsergebnisse präsentiert, mit denen die Strafverfolgung in den globalen Kampf gegen den Klimawandel eingebunden werden soll.

