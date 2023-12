Die University of Melbourne arbeitet mit Cognizant zusammen, um das Engagement der Studenten zu fördern

TEANECK, N.J., 5. Dezember, 2023 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der University of Melbourne (UoM oder die Universität), einer führenden internationalen Universität mit einer Tradition der Exzellenz in Lehre und Forschung, ausgewählt wurde, um bei der Implementierung der Tealium Customer Data Platform (CDP) zu helfen. Die University of Melbourne wird immer wieder zu den besten Universitäten der Welt gezählt.

Die University of Melbourne beauftragte Cognizant mit der Schaffung von datengestützten und personalisierten Erlebnissen für Studenten, Mitarbeiter und Alumni, um das Engagement der Studenten zu verbessern.

Ai Lin Choo Macdonald, Executive Director, Communications and Marketing (Acting) von der University of Melbourne, erläuterte, dass die CDP darauf abzielt, den Nutzern der Universität relevante Inhalte und Erlebnisse zu bieten, die auf ihren Absichten und dem, was über sie bekannt ist, basieren, um sie zu einer tieferen und kontinuierlichen Bindung an die Universität anzuregen.

„Da wir kontinuierlich Prozesse der digitalen Transformation durchführen, haben wir die Möglichkeit, das Studentenerlebnis zu verbessern. Wir gehen davon aus, dass diese Reise für die Universität, die Studierenden und die Alumni von unschätzbarem Wert sein wird, da wir maßgeschneiderte Kommunikationswege schaffen, die auf den individuellen Bedürfnissen basieren."

„Unsere Aufgabe ist es, effizient und effektiv mit ehemaligen, gegenwärtigen und zukünftigen Studenten zu kommunizieren und sie dabei zu unterstützen, sich zu ihren Bedingungen mit der UoM zu beschäftigen."

Kristen Anderson, Direktorin bei Cognizant und verantwortlich für die Marketing-Modernisierung, betonte die Begeisterung des Unternehmens für die Zusammenarbeit mit der University of Melbourne.

„Wir freuen uns über die erneute Zusammenarbeit mit einer der bedeutendsten Universitäten Australiens. Und wir freuen uns darauf, die UoM durch die Implementierung von Tealium CDP dabei zu unterstützen, die Beziehungen zu Studenten, Alumni und der Gemeinschaft zu verbessern."

Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) entwickelt moderne Unternehmen. Wir unterstützen unsere Kundschaft bei der Modernisierung von Technologien, der Neugestaltung von Prozessen und der Umwandlung von Erfahrungen, damit sie in unserer sich schnell verändernden Welt an der Spitze bleiben können. Gemeinsam verbessern wir das tägliche Leben. Erfahren Sie wie auf www.cognizant.com oder @Cognizant.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

EMEA / APAC / Amerika: Indien: Christina Schneider Rashmi Vasisht christina.schneider@cognizant.com rashmi.vasisht@cognizant.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-university-of-melbourne-arbeitet-mit-cognizant-zusammen-um-das-engagement-der-studenten-zu-fordern-302006251.html

Die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 70,39USD gehandelt.