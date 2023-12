Enfinity Global schließt Finanzierung über 118 Millionen Euro für vier Solarkraftwerke in Italien mit 101 MW ab

Im Rahmen einer Club-Deal-Struktur sind UniCredit, BayernLB und Siemens Financial Services über die Siemens Bank als Mandated Lead Arranger für jede der Projektfinanzierungen aufgetreten. Die Finanzierung umfasst 77 Millionen Euro an vorrangigen Krediten ohne Rückgriffsrecht, 41 Millionen Euro an Mehrwertsteuerfinanzierung sowie LC-Fazilitäten für PPAs und Fotovoltaikmodule.

MAILAND, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc, ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, hat eine Finanzierung von 118 Millionen Euro für die Errichtung von vier Solarkraftwerken mit einer Kapazität von insgesamt 101 MW in der Region Latium (Italien) abgeschlossen, die voraussichtlich 2024 in Betrieb gehen werden.

Als positive Auswirkungen auf die Umwelt werden diese vier Anlagen 172 GWh sauberen Strom pro Jahr erzeugen. Das reicht aus, um 64.000 italienische Haushalte zu versorgen und 69.000 Tonnen CO2-Emissionen zu kompensieren und entspricht der Menge an Kohlendioxid, die 3.100 ausgewachsene Bäume binden können.

„Wir begrüßen die Partnerschaft mit UniCredit, BayernLB und Siemens Bank bei der Finanzierung dieser ersten Gruppe von Projekten, durch die wir unser 4-GW-Portfolio in Italien erweitern", so Carlos Domenech, Geschäftsführer bei Enfinity Global. „Wir freuen uns, Italien mit wettbewerbsfähiger sauberer Energie zu versorgen, um den Nettoenergiebedarf des Landes zu decken und die Kohlenstoffemissionen zu senken."

Enfinity Global realisiert derzeit vier weitere Projekte in Italien mit einer Gesamtkapazität von 134 MW in der Provinz Viterbo (Latium), für die das Unternehmen bereits eine Finanzierung in Höhe von 165 Millionen Euro abgeschlossen hat.

„Für die kommenden drei Jahre erwarten wir Investitionen in Höhe von 3 Milliarden Euro in Italien, um unsere Projekte weiter voranzutreiben", kommentiert Julio Fournier Fisas, Geschäftsführer für Europa von Enfinity Global. „Für uns ist Italien ein strategischer Kernmarkt, und wir streben an, unser bestehendes Portfolio durch eigene Entwicklungen, Entwicklungskooperationen mit Partnern und Übernahmen weiter zu verstärken."

„Um die Communitys in ihrer Entwicklung zu unterstützen, wollen wir bei UniCredit bedeutende Fortschritte auf dem Weg in eine nachhaltigere, integrativere und gerechtere Gesellschaft fördern. Wir sind stolz darauf, die Investitionspläne von Enfinity in Italien fortzusetzen, die im Einklang mit unserer ESG-Strategie und unserem Engagement für den Übergang in eine kohlenstoffarme, auf grüner Energie basierende Wirtschaft stehen – zum Nutzen der Gesellschaft, der wir dienen", erklärt Marco Bortoletti, Regionalleiter Lombardei bei UniCredit.