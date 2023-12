Stratege Michael Wilson prognostiziert für Dezember kurzfristige Volatilität bei Zinsen und Aktien, bevor saisonale Trends und der "Januar-Effekt" die Aktien unterstützen. Der S&P 500 Index, der im November um neun Prozent zulegte, befindet sich nun im überkauften Bereich, was oft als Vorzeichen eines Ausverkaufs gesehen wird. Trotzdem bleibt das Momentum des S&P 500 positiv, da Marktteilnehmer auf Zinssenkungen ab März setzen. Fed-Chef Jerome Powell hat jedoch Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte 2024 ausgeschlossen. Andere Wall-Street-Strategen sind optimistisch für US-Aktien im nächsten Jahr, mit der Bank of America und der Deutschen Bank, die ein Rekordhoch für den S&P 500 vorhersagen. Wilson bleibt neutral und erwartet, dass der Index 2024 bei etwa 4.500 Punkten schließen wird. JPMorgan-Strategen hingegen prognostizieren einen Rückgang auf 4.200 Punkte bis Ende 2024. Stratege Mislav Matejka warnt, dass der erwartete sanfte Abschwung keinen Spielraum für Fehler im nächsten Jahr lässt.