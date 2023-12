Das Edelmetall hat eine knackige Achterbahnfahrt hinter sich. Erst jagte es in Richtung 2.100 US-Dollar, nur um dann nicht minder dynamisch wieder zurückzufallen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Gold vom 02.12. hieß es unter anderem „[…] Unter bullischen Aspekten ist nun jeder Tag, an dem Gold oberhalb von 2.050 US notiert, ein guter Tag. Auf der Oberseite könnte es nunmehr in Richtung 2.100 US-Dollar gehen. Das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Über kurz oder lang warten die 2.200 US-Dollar als mögliches Bewegungsziel. Rücksetzer bleiben im besten auf Fall auf 2.050 US-Dollar begrenzt. Bei einem Rücksetzer unter die 2.000 US-Dollar wäre Obacht geboten.“

Gold schoss kurzzeitig in Richtung 2.100 US-Dollar, konnte dieses exponierte Preisniveau aber nicht lange halten. Wer sich nach dem Überschreiten der 2.050 US-Dollar ein solides Ausbruchsszenario erwartet bzw. erhofft hatte, dürfte zunächst von der Dynamik des ersten Anstiegs und danach von der Dynamik des Rücklaufs überrascht worden sein.

Die Mischung aus technischem Befreiungsschlag (Gold über 2.050 US-Dollar) und der immer stärker um sich greifenden Erwartung, dass in den USA die Zinsen bereits im ersten Halbjahr gesenkt werden könnten, erzeugte die Dynamik.

Doch die Party nahm ein jähes Ende; zumindest vorerst. Gold knickte ein und unterschritt wieder das Ausbruchsniveau (2.050 US-Dollar). Aus charttechnischer Sicht war das ein herber Rückschlag. Den nächsten Tagen kommt daher eine große Bedeutung zu. Kann sich das Edelmetall stabilisieren oder droht auf der Unterseite weiteres Ungemach? Ein Rücksetzer unter die 2.000 US-Dollar sollte vor diesem Hintergrund tunlichst vermieden werden… Anderenfalls könnte die Stimmung ins Gegenteil kippen…