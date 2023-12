DEG 50 Mio. USD für Net Zero Infrastruktur-Fonds EMIF II / Vertragsunterzeichnung im Rahmen der COP28

Köln (ots) -



- Beteiligung am Emerging Markets Infrastucture Fund II

- Investitionen in Erneuerbare Energien und Transportinfrastruktur in Asien und

Afrika

- Vertragsunterzeichnung im Rahmen der COP28



Die DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH investiert in

die Transformation zu einer klimaschonenden Wirtschaft: Sie beteiligt sich mit

50 Mio. USD am Emerging Markets Infrastructure Fund II (EMIF II) von A.P. Moller

Capital. Der Fonds wird sich auf Investitionen in Transportinfrastruktur und

Erneuerbare Energien in ausgewählten wachstumsstarken Märkten in Süd- und

Südostasien und Afrika konzentrieren, die lokale Logistikengpässe lösen und

grünen Strom bereitstellen.