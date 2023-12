Marco Voosen wird in den Vorstand der TARGOBANK berufen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Marco Voosen wird zum 1. Januar 2024 zum Vorstand mit

Zuständigkeit für das Corporate and Institutional Banking der TARGOBANK ernannt.

Damit erweitert die TARGOBANK den Vorstand um ein zusätzliches Ressort im

wachsenden Geschäft mit Firmen- und Unternehmenskunden.



"Marco Voosen ist seit vielen Jahren Mitglied in verschiedensten Führungsgremien

der Bank und hat in diesen Funktionen stets einen wertvollen Beitrag zur

operationellen und strategischen Entwicklung der TARGOBANK geleistet", sagt

Isabelle Chevelard, Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK. "Ich schätze ihn sowohl

für seine Expertise als auch als Person sehr. Dass er jetzt ins Vorstandsteam

aufgenommen wird, ist nur folgerichtig und spiegelt sowohl seine Rolle im

Unternehmen wider als auch den Stellenwert, den das Firmenkundengeschäft auf

unserem Weg hin zum Universalbankmodell hat."





Marco Voosen kam nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre undberuflichen Stationen in der Schweiz und bei GE Equipment Finance in Köln 2004zur heutigen TARGOBANK, wo er zunächst einige Führungspositionen im BereichMarketing wahrnahm. Weitere Stationen in der Bank umfassen Führungspositionen inden Bereichen Strategie, Produktmanagement und Unternehmenskommunikation. MarcoVoosen war zudem maßgeblich an diversen Akquisitions-Projekten der Bankbeteiligt. So trieb er ab Oktober 2016 als Integration Manager die Eingliederungder ehemaligen GE Capital-Einheiten in die TARGOBANK Gruppe voran. Mit dererfolgreichen Integration der Factoring- und Leasing-Einheiten war die TARGOBANKauch im Firmenkundenbereich etabliert.Im Oktober 2022 übernahm Marco Voosen als Ressortleiter Corporate &Institutional Banking in Frankfurt das Corporate-Geschäft der bis dahin als BECMDeutschland firmierenden Schwestergesellschaft der TARGOBANK. Mit diesem Schritthat die TARGOBANK ihr Firmenkundengeschäft deutlich ausgebaut (https://targobank-magazin.de/newsroom/pressemitteilungen/targobank-weitet-firmenkundengeschaeft-aus-aus-becm-deutschland-wird-targobank-corporate-institutional-banking/) .***Über TARGOBANKDie TARGOBANK verfügt über knapp 100 Jahre Erfahrung auf dem deutschenBankenmarkt. Sie betreut 3,6 Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden.Das Angebot für Privatkund*innen umfasst die Bereiche Konto & Karten, Kredit &Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz &Vorsorge. Angebote für Geschäfts- und Firmenkunden ergänzen ihr Geschäftsmodell:So bietet die TARGOBANK Absatzfinanzierungen für den Einzelhandel, über dieAutobank Einkaufs- und Absatzfinanzierungen für den Kfz-Handel sowie