LBBW maßgeblich an Banken-Konsortium zur Finanzierung des Deutschlandnetzes beteiligt (FOTO)

Stuttgart (ots) - Die LBBW hat als leistungsstarke Universalbank eine führende

Position in der Projekt- und Unternehmensfinanzierung. Einen strategischen

Schwerpunkt bildet dabei die Finanzierung von nachhaltiger Infrastruktur: von

Glasfaser für eine weitere Digitalisierung des Landes über Erneuerbare Energien

wie Windkraft und Photovoltaik - und ab sofort auch für Ladeinfrastruktur im

Bereich E-Mobilität. Durch maßgeschneiderte Lösungen stellt die LBBW die

Realisierung der Projekte sicher und begleitet so die Transformation der

deutschen Wirtschaft. So wie im aktuellen Beispiel "Deutschlandnetz".



Mit dem Deutschlandnetz sorgt der Bund für ein flächendeckendes,

bedarfsgerechtes und nutzerfreundliches Schnellladenetz in ganz Deutschland. Die

Idee dahinter: Das bundesweite Ladenetz gewährleistet, dass überall in

Deutschland der nächste Schnellladepunkt in wenigen Minuten zu erreichen ist.

Dafür schließen die mehr als 1.000 Standorte mit rund 9.000 Schnellladepunkten

(aufgeteilt in 23 Lose in 6 Regionen) noch verbliebene "weiße Flecken" auf der

Ladelandkarte - also die Bereiche, in denen es noch keine entsprechende

Ladeinfrastruktur gibt. Für diese Grundversorgung an Schnelllademöglichkeiten

für E-Fahrer investiert der Bund insgesamt mehrere Milliarden Euro.