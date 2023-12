PEKING, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Als offizieller Partner der ersten China International Supply Chain Expo (CISCE) engagiert sich der chinesische Spirituosenhersteller Wuliangye für die Bildung einer offenen internationalen Kooperationsplattform und die Förderung der Stabilität der globalen Industrie- und Lieferketten.

Die CISCE wurde am 28. November in Peking eröffnet und umfasst fünf Ausstellungsbereiche, in denen Lieferketten für die Branchen intelligente Fahrzeuge, umweltfreundliche Landwirtschaft, saubere Energie, gesundes Leben und digitale Technologien vorgestellt werden. Der Stand von Wuliangye befand sich im Ausstellungsbereich für umweltfreundliche Landwirtschaft.