In Ungarn schloss der Bux 0,13 Prozent niedriger bei 58 432,29 Punkten. Während sich die Aktien der OTP Bank mit minus 0,2 Prozent nur wenig bewegte, gewannen MOL ein Prozent an Wert. Um 1,7 Prozent abwärts ging es für Richter./sto/mik/APA/bek/jha/

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben den Handel am Dienstag uneinheitlich beendet. Der Tag war geprägt von Stimmungsdaten aus der US-Dienstleistungsbranche, die besser ausgefallen waren als erwartet. Insgesamt dürften sich Händler vor den Zinsentscheidungen in der kommenden Woche aber zurückhalten.

