Breitenbach Software Engineering GmbH wird Teil von RLDatix

Frankfurt Am Main, Deutschland und Chicago (ots/PRNewswire) - Die Übernahme

erweitert die Workforce-Management-Kompetenzen von RLDatix auf dem deutschen

Markt und stärkt gleichzeitig die globale Vision für vernetzte Prozesse im

Gesundheitswesen.



RLDatix, der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen und

Dienstleistungen für Workforce-Management und Patientensicherheit im

Gesundheitswesen, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme

der Breitenbach Software Engineering GmbH ("Breitenbach") bekannt, einem in

Deutschland ansässigen Anbieter integrierter Personalplanungs- und

Zeitmanagement-Lösungen.





Die Kombination von RLDatix' langjähriger Erfahrung im globalenGesundheitssektor und der Expertise von Breitenbach im deutschen Marktpositioniert das Unternehmen ideal, um sowohl neuen als auch bestehenden Kundenin Deutschland zukunftsweisende und attraktive Lösungen und Dienstleistungenbereitzustellen."Mit der Übernahme von Breitenbach eröffnet sich für uns die herausragendeMöglichkeit, unser Angebot im Bereich Workforce-Management in Deutschlandauszubauen. Dabei setzen wir auf die bewährte Kompetenz von RLDatix imGesundheitswesen", so Jeff Surges, CEO von RLDatix . "Während wir weiterhin inglobale Softwarelösungen investieren, die zu einer sichererenGesundheitsversorgung beitragen, untermauern wir damit unser Engagement Lösungenzu entwickeln, die den Anforderungen des deutschen Marktes entsprechen.""Das Team von Breitenbach wird eine enorme Bereicherung für RLDatix sein.Breitenbachs einzigartige Erfahrung und Expertise werden für uns vonentscheidender Bedeutung sein, während wir jetzt in größerem Umfangherausragende Softwarelösungen und Dienstleistungen für den deutschen Marktanbieten können", erklärte Matthias Scholtz, General Manager der deutschenTochtergesellschaft RLDatix GmbH , der das neue Unternehmen leiten wird. "Wirfreuen uns darauf, das gesamte Breitenbach-Team in der RLDatix-Familiewillkommen zu heißen."Die Bereitstellung erstklassiger Workforce-Management-Software auf der ganzenWelt war in den letzten Jahren eine der wichtigsten Prioritäten von RLDatix. ImSeptember 2021 schloss RLDatix die Übernahme der in Großbritannien ansässigenAllocate Software (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4042014-1&h=3278964281&u=https%3A%2F%2Fwww.rldatix.de%2Frldatix-completes-acquisition-of-allocate-software%2F&a=RLDatix+die+%C3%9Cbernahme+der+in+Gro%C3%9Fbritannien+ans%C3%A4ssigen+Allocate+Software+) ab, einem weltweiten Anbieter von Workforce-Management-Lösungen