Mannheim (ots) - Um sich heute noch gegen seine Mitbewerber zu behaupten,braucht es vor allem zielführende Marketingmaßnahmen. In diesem Zusammenhanggewinnt auch das Copywriting immer mehr an Relevanz. Julius Kemnitzer isterfahrener Copywriter und Experte für verkaufsstarke Werbetexte. Als dieserunterstützt er Agenturen und Dienstleister dabei, durch professionellesCopywriting die Performance ihrer Werbemaßnahmen zu verstärken. Warum auchNewsletter-Marketing heute immer wichtiger wird und worauf es dabei zu achtengilt, erfahren Sie hier.Agenturen und Dienstleister sehen sich heute einer immer größeren Masse anMitbewerbern gegenüber. Umso wichtiger wird es für sie, sich mit professionellenMarketingmaßnahmen von ihren Konkurrenzen abzusetzen. Mittlerweile gibt es indiesem Zusammenhang zahlreiche Möglichkeiten. Eine davon sind überzeugendeWerbetexte. Schließlich kann professionelles Copywriting maßgeblich zumUnternehmenserfolg beitragen. Der große Vorteil: Es kann vielfältig fürzahlreiche Maßnahmen eingesetzt werden, so auch für effektivesNewsletter-Marketing. "Newsletter sind eine hervorragende Möglichkeit, seineZielgruppe über das eigene Angebot, Neuerungen und Aktionen zu informieren. Werhier allerdings auf Floskeln und einen 08/15-Aufbau setzt, wird sicherlich keineErfolge verzeichnen", erklärt Copywriter Julian Kemnitzer."Stattdessen muss es darum gehen, die Texte gezielt an den Bedürfnissen undWünschen der Zielgruppe zu orientieren", so der Experte weiter. "Unternehmenmüssen die Sprache ihrer Zielgruppe sprechen und ihr Angebot in den Kontext derLebenswelt dieser Menschen setzen. Nur so kann es gelingen, diese zu überzeugenund Interessenten in Kunden zu verwandeln." Julius Kemnitzer ist selbsterfahrener Copywriter und weiß damit, was Werbetexte brauchen, um wirklich zuüberzeugen. Im Folgenden hat er zusammengefasst, wie Newsletter-Marketingaufgebaut sein muss, um bei der Zielgruppe zu punkten.Tipp 1: Zielgruppenspezifischer InhaltIn erster Linie ist es wichtig, seine Zielgruppe unter die Lupe zu nehmen: Woliegen ihre Schmerzpunkte - wo die Interessen und Bedürfnisse? Entsprechend derErgebnisse dieser Analyse sollten dann auch die Inhalte für die Newsletterausgerichtet werden. Dabei gilt es, gezielt die Probleme und Wünsche derZielgruppe aufzugreifen und ihnen eine Lösung zu bieten. Um möglichst vieleMenschen anzusprechen, bietet es sich an, die Empfängerliste in verschiedeneUntergruppen zu segmentieren, für die personalisierte Newsletter erstelltwerden. Beispielsweise könnte ein Einzelhandelsunternehmen verschiedene