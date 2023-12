Liebe Leserinnen und Leser,

die Goldgräberstimmung ist wieder zurück! Ausschlaggebend war am Montag der zwischenzeitliche Kurssprung des Kassa-Goldpreises auf ein neues All-Time High. Daraufhin folgte zwar prompt eine Konsolidierung, doch die Unterstützung bei 2.000 US$ ist sehr stark und neue Hochs sind vorprogrammiert.

Somit liegt unmittelbar vor uns eine gewaltige Aufwärtsphase für Gold! Goldaktien werden Explodieren! Nun heißt es sich rechtzeitig zu positionieren, um nicht Gefahr zu laufen, diese Sondersituation zu verpassen!

Riesige Unterbewertung, Top Management und hochklassige Projekte

Aktien mit genügend Cash und einer massiven Unterbewertung könnten das Performance-Feld anführen. Genau in dieser Liga spielt GoldMining (WKN: A2DHZ0).

Denn mit einer Marktkapitalisierung von 250 Millionen CAD und einer Liquidität in Form von Bargeld (20 Mio. CAD) und Aktienbeteiligungen (150 Mio. CAD) im Wert von insgesamt über 170 Millionen CAD beträgt der Unternehmenswert gerade einmal 80 Millionen CAD.

Zusätzlich ist dieses Explorationsunternehmen komplett schuldenfrei!

Stattliche Ressourcenbasis mit Leverage-Potential auf den Goldpreis

Und das für ein Unternehmen, das viele hochwertige Projekte auf dem amerikanischen Kontinent besitzt, die insgesamt beachtliche Ressourcen in Höhe von 13,4 Mio. Unzen Goldäquivalent in der ‚gemessenen und angezeigten‘-Kategorie sowie weiteren 9,9 Mio. Unzen Goldäquivalent in der ‚abgeleiteten‘-Kategorie aufweisen können.

All diese Assets befinden sich ausschließlich in den bergbaufreundlichsten Ländern auf den amerikanischen Kontinent.

Quelle: GoldMining

NPV von La Mina Projekt um vielfaches höher als Unternehmenswert

Quelle: GoldMining

Anfang September präsentierte GoldMining eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) seines La Mina Projekts in Kolumbien. Dabei beträgt der Netto-Kapitalwert nach Steuern etwa 274 Millionen US$ bei Basispreisen von 1.750 $ pro Unze Gold, 21 $ pro Unze Silber und 3,50 $ pro Pfund Kupfer. Bei den derzeitigen Preisen liegt der Kapitalwert um einiges höher!