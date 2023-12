Übergeordnet hängt Tesla noch seit November 2021 in einem intakten Abwärtstrend fest, einen Boden fand die Aktie erst um 100,00 US-Dollar zum Jahreswechsel vor. Seitdem herrscht wieder eine Aufwärtsbewegung, im Sommer wurden mehrere Ausbruchsversuche über den laufenden Abwärtstrend gestartet, bislang allerdings erfolglos. Nun nimmt das Wertpapier erneut Anlauf auf diese Hürde, sieht sich aber zunächst noch mit einem Sekundärtrend bestehend seit Juli konfrontiert.

Bis vor wenigen Stunden sah es in der Tesla-Aktie noch nach einer technischen Trendwende in Form einer SKS-Formation aus. Mit dem heutigen Kurssprung wurden jedoch die Zweifel an einer Trendwende zerstreut, allerdings müssen noch weitere Kapitalzuflüsse für einen erfolgreichen Test des übergeordneten Abwärtstrends um 261,00 US-Dollar erfolgen. Übergeordnet kann aber erst darüber das volle Potenzial entfaltet werden, Ziele könnten dann um 299,29 US-Dollar ausgerufen werden. Den diesjährigen Trend würde Tesla dagegen berechnen, sobald die Aktie unter 195,00 US-Dollar zurückfällt. Dieses Szenario würde im Anschluss Kursverlust auf 166,19 US-Dollar bereithalten.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: