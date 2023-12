S&P 500 weiter bei 4.560 Punkten

Im Tagestief lag der S&P 500 am heutigen Montag bisher bei 4.553 Punkten und damit direkt am 10er-EMA. Solange der 10er-EMA verteidigt werden kann, ist mit einer weiteren Seitwärtsbewegung unter dem Widertand von 4.600 Punkten und dann weiteren Angriffen auf den Fibonacci-Fächer um 4.600 Punkte zu rechnen. Kommt es aber zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 10er-EMA, könnte dies der Beginn einer echten Korrektur im Aufwärtstrend nach dem langen Hochlauf sein. Ein Trendwechsel auf Short ist aber nicht zu erwarten, lediglich ein echter Rücklauf, möglicherweise bis in den Bereich von 4.400 Punkten zum 50er-EMA im Tageschart.

Trading-Strategie: