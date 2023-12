Das chinesische Unternehmen PDD Holdings, zu dem die Discount-Einkaufsunternehmen Pinduoduo und Temu gehören, hat Alibaba als wertvollstes E-Commerce-Unternehmen in China überholt. PDD Holdings hat eine Marktkapitalisierung von fast 190 Milliarden US-Dollar, während Alibaba auf rund 185 Milliarden US-Dollar kommt. PDD Holdings verzeichnete im dritten Quartal ein starkes Umsatz- und Einnahmenwachstum, getrieben von Schnäppchenjägern, deren Zahl aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten steigt. Trotz eines Wertzuwachses von über 70 Prozent seit Jahresbeginn sehen Marktexperten weiteres Wachstumspotenzial für die PDD-Holdings-Aktie. Analysten von Morgan Stanley, JPMorgan und Morningstar Asia haben ihr Kursziel für die Aktie erhöht. Morningstar hob das Kursziel von 117 US-Dollar auf 213 US-Dollar an und begründete dies mit der starken Position von PDD im preiswerten Konsumsegment und dem erwarteten langfristigen Wachstum von Temu. Die Temu-App wurde im September 2022 in den USA eingeführt und expandiert seitdem international. Trotz Kritik an Arbeitsbedingungen und Materialqualität bleibt der Bedarf an günstigen Produkten hoch, was PDD weiterhin hohe Einnahmen bescheren dürfte.