Der Dax erklimmt heute ein neues Allzeithoch - und das obwohl Deutschland in einer Krise ist. Das gilt politisch (Ampel-Chaos) und wirtschaftlich (Rezession) - warum also steigt der Dax dann so hoch? Die wichtigste Antwort ist: der deutsche Leitindex hat wenig mit Deutschland zu tun - ein Großteil des Umsatzes wird im Ausland erwirtschaftet. Nun kommt Zinssenkungs-Fantasie auf, gleichzeitg gibt es viele Short-Positionen auf den Index. In den USA heute ein weniger freundliches Bild: fast 90 Prozenz aller Aktien im Leitindex S&P 500 fallen - aber die Indizes werden heute wieder von den großen Tech-Werten (vor allem Apple) stabilisiert. Daten vom US-Arbeitsmarkt (JOLTs) zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA steigt - nach anfänglicher Freude über die schwachen JOLTs-Daten daher der Rücksetzer..

