Crownpeak ernennt Samuel Monti zum Chief Executive Officer

Als CEO wird Monti das schnell wachsende Unternehmen für digitale Erlebnisplattformen durch die nächste Expansionsphase führen und dabei Innovationen und Mehrwert für die Kunden fördern.

DENVER, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Crownpeak, eine führende Digital Experience Platform (DXP), hat heute die Ernennung von Samuel Monti zum Chief Executive Officer des Unternehmens bekannt gegeben. Monti ist eine versierte Führungspersönlichkeit mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Betrieb und C-Suite-Führung sowohl in öffentlichen als auch in Private-Equity-Unternehmen. Bei Crownpeak wird Monti das erfolgreiche Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben, operative Spitzenleistungen fördern und technologische Innovationen pflegen, um den Kunden einen noch höheren Mehrwert zu bieten.