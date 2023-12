Die Ratingagentur Moody's hat den Ausblick für chinesische Staatsanleihen von stabil auf negativ herabgestuft, was die globalen Bedenken hinsichtlich des Schuldenstandes der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt unterstreicht. Trotz der Herabstufung behält China ein Langzeit-Rating von A1. Moody's begründet den Schritt mit den Risiken, die durch die anhaltende Nutzung fiskalpolitischer Stimuli zur Unterstützung lokaler Regierungen und den Abschwung im Immobiliensektor entstanden sind. Die chinesische Regierung äußerte sich "enttäuscht" über die Entscheidung und betonte die hohe Widerstandsfähigkeit und das große Potenzial der chinesischen Wirtschaft. Die Herabstufung erfolgt in einer Zeit, in der China seine Anleihenemissionen stark erhöht, um seine Wirtschaft anzukurbeln. Dies hat Bedenken hinsichtlich des chinesischen Schuldenstandes geweckt. Moody's merkte an, dass die Herausforderungen, die durch die Schulden der lokalen Regierungen entstehen, die Regierung dazu veranlasst haben, Finanzinstabilitäten zu verhindern.