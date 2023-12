Die Aktie des in Hongkong gelisteten Elektroautoherstellers BYD hat im November 12% an Wert verloren, während die Aktien der Konkurrenten Tesla und XPeng um mehr als 15% zulegen konnten. Anleger sind besorgt über die Fähigkeit von BYD, seine Verkaufsziele zu erreichen, aufgrund schwieriger makroökonomischer Aussichten und des Preiskampfes mit Wettbewerbern. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis ist auf den niedrigsten Stand seit etwa zwölf Jahren gesunken. Hohe Einzelhandelsumsätze, Preissenkungen, steigende Lagerbestände und zunehmender Wettbewerb sind laut UOB Kay Hian Holdings, dem einzigen Broker, der BYD mit "Sell" bewertet, Hauptgründe für die Zurückhaltung der Anleger. Eine aufkommende Allianz unter der Führung von Huawei könnte eine ernsthafte Bedrohung für BYD darstellen. JPMorgan-Analyst Nick Lei stuft die Aktie aufgrund hoher Rentabilität und niedriger Bewertung auf "Übergewichten". Er senkt das Kursziel von 310 auf 270 Hongkong-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 30% entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt 65% über dem letzten Schlusskurs.