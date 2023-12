Allianz für den Aufbau von Kapazitäten für nachhaltige Investitionen (Capacity-building Alliance of Sustainable Investment - CASI) auf der COP28 ins Leben gerufen

„Die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen ist in den Schwellen- und Entwicklungsländern (EMDEs) enorm, aber die meisten dieser Volkswirtschaften müssen erst noch die Schlüsselelemente eines grünen Finanzsystems einführen. Ein Haupthindernis für die Mobilisierung nachhaltiger Finanzmittel in weiten Teilen des Globalen Südens ist der Mangel an „grünen" Kapazitäten bei verschiedenen Interessengruppen, darunter Regierungen, Finanzinstitute, Dienstleister und Projekteigentümer. CASI wird als globaler Aggregator und Verteiler von Wissen über nachhaltige Finanzierung für EMDEs dienen", sagte Ma.

DUBAI, VAE, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Ma Jun, Präsident des in Peking ansässigen Institute of Finance and Sustainability (IFS) und ehemaliger Co-Vorsitzender der G20-Arbeitsgruppe für nachhaltige Finanzen (G20 Sustainable Finance Working Group - SFWG), hat heute auf der COP28 zusammen mit Vertretern von sechs weiteren Gründungsmitgliedern die Capacity-building Alliance of Sustainable Investment (CASI) ins Leben gerufen. Vertreter von über 20 CASI-Mitgliedern und -Partnern nahmen an der Eröffnungszeremonie im AIIB-Pavillon teil.

