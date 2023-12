Die US-Armee plant eine Überarbeitung ihrer Datenplattform, das Vantage-Dashboard, was zu Spannungen mit dem aktuellen Hauptauftragnehmer Palantir führen könnte. Der vierjährige Vertrag von Palantir mit der Armee, der im Dezember 2019 begann und einen Wert von 458 Millionen US-Dollar hat, steht kurz vor der Erneuerung. Es gibt jedoch Konflikte bezüglich der Datenbesitzrechte. Die Armee möchte, dass alle von ihr generierten Daten ihr gehören, während Palantir kommerzielle Softwarelizenzen an die Armee verkauft, was zu Bedenken hinsichtlich des Eigentums an Daten innerhalb der Software führt. Die Pläne der Armee, den Einsatz von Open-Source-Anbietern zu maximieren, könnten dazu führen, dass Palantirs Vertragsverlängerung zu deutlich niedrigeren Konditionen abgeschlossen wird. Palantir macht über die Hälfte seines Umsatzes mit Regierungsbehörden. Die Aktie des Unternehmens ist seit Jahresbeginn um 173 Prozent gestiegen, aber Analysten sind skeptisch hinsichtlich des weiteren Kurswachstums.