VAPORESSO stellt globales CO2-neutrales Programm vor, das Pionierarbeit in Sachen ökologischer Nachhaltigkeit in der Vaping-Branche leisten wird

Als Antwort auf die Herausforderung in Bezug auf die Verringerung von Kohlendioxidemissionen führt VAPORESSO sein erstes konzeptionelles innovatives Produkt, das „OCEANGLINT" ECO NANO, das erste meeresfreundliche Produkt der Vaping-Branche, ein.

Das „OCEANGLINT" ECO NANO basiert auf dem wiederverwendbaren ECO NANO von VAPORESSO und geht einen Schritt weiter, um durch eine nachhaltige Alternative zu Einwegprodukten, einen kohlenstoffarmen Lebensstil zu bieten. Es kann nachgeladen und nachgefüllt werden, was die Kosten des Benutzers um 60 % pro Jahr reduziert und die Umweltverschmutzung erheblich reduziert.

Das „OCEANGLINT" ECO NANO stellt ein bedeutender Schritt für VAPORESSO in seinem Streben nach Kohlenstoffreduzierung und Umweltschutz dar. Durch die Verwendung von PCR-Material (Post-Consumer Recycled PCR), das aus recycelbarem Meereskunststoffabfall gewonnen wird, bekämpft „OCEANGLINT" ECO NANO die „weiße Verschmutzung", die durch Kunststoffverpackungen verursacht wird, und trägt so zum Schutz der Meeresumwelt bei.

Gleichzeitig engagiert sich VAPORESSO für die Ausweitung der Kohlenstoffspeicher und wird Initiativen zur Einbeziehung seiner Nutzer in seine Bemühungen starten. Laut einem UN- Bericht sind die Wälder für die Kohlenstoffspeicherung von entscheidender Bedeutung, aber von 1990 bis 2020 gingen 420 Millionen Hektar durch Abholzung verloren. VAPORESSO lädt die Nutzer ein, sich der Initiative zur Pflanzung von 6.000 weiteren Bäumen in den kommenden Monaten anzuschließen. Ziel ist die Verringerung der Kohlendioxidemissionen und die Ausweitung der Kohlenstoffspeicher der Erde auf jährlich 66 Tonnen, um ökologische Schäden zu reduzieren und die globale Nachhaltigkeit zu fördern.

Im Rahmen des Programms wird VAPORESSO mehrere Initiativen starten, darunter UNITE TO PLANT, um Nutzern eine interaktive Online-Plattform zu bieten, die den Spaß am kohlenstoffarmen Umweltschutz und die Baumpflanzung durch Quizze ermöglicht. Darüber hinaus lädt das Unternehmen seine Kunden als Global Green Partners ein, sich an der Pflanzung von Bäumen zu beteiligen und so die ökologische Entwicklung der Vaping-Branche zu fördern. In Zusammenarbeit mit seinen Geschäften weltweit, darunter auch in den USA, im Vereinigten Königreich und in Frankreich usw., hat die Marke STEP COUNT CHALLENGE eingeführt, um Nutzer dazu zu ermutigen, umweltfreundliche Transportmethoden, insbesondere das Gehen, einzuführen. Benutzer können an dieser Herausforderung über verschiedene Ladenstandorte teilnehmen, um unglaubliche Belohnungen von VAPORESSA zu gewinnen.

