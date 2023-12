37 Interactive Entertainment MSCI ESG-Rating springt auf AA

Washington (ots/PRNewswire) - Kürzlich gab Morgan Stanley Capital International

(MSCI), eine maßgebliche internationale Indexagentur, die Ergebnisse ihrer

jüngsten ESG-Ratings (Environmental, Social and Governance) bekannt. 37

Interactive Entertainment wurde mit AA bewertet und ist damit das einzige

Unternehmen in China, das in die MSCI ESG AA in der globalen Medien- und

Unterhaltungsbranche aufgenommen wurde. Damit stehen Chinas Medien- und

Unterhaltungsunternehmen in der gleichen Liga wie die Top-Unternehmen im Bereich

der ESG-Praxis.



MSCI bestätigte in hohem Maße die Leistungen von 37 Interactive Entertainment im

Bereich ESG-Governance und war der Ansicht, dass das Unternehmen ein solides

Governance-System für nachhaltige Entwicklung eingeführt hat und in den

Bereichen Entwicklung des Humankapitals, Datenschutz und Datensicherheit,

verantwortungsbewusstes unternehmerisches Verhalten und Kohlenstoffemissionen

hervorragende Leistungen erbringt.